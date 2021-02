Stiri pe aceeasi tema

- Datele preliminare sunt incurajatoare, indicand un raspuns imun foarte bun in cazul majoritații subiecților care sunt monitorizați și au primit doza de rapel. Ne aflam in perioada in care persoanele vaccinate in primele zile ale campaniei de vaccinare anti-Covid beneficiaza de efectul maxim al dozelor…

- Școlile ar urma sa se redeschida in cateva zile, insa o decizie definitiva in acest sens ar urma sa fie luata la inceputul saptamanii viitoare. Ministerul Educației a anunțat ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru a se vaccina anti-coronavirus. 19.000 de cadre didactice…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, dr. Valeriu Gheorghița, a enumerat persoanele care intra in etapa a doua de vaccinare. Primele doze din cel de-al doilea vaccin disponibil, cel al companiei Moderna, vor ajunge in țara noastra miercuri, a mai subliniat medicul. Peste 100 de mii de romani…

- Primele marturii ale familiei femeii din Giurgiu, prima persoana din Romania, infectata cu noua tulpina COVID-19. Sotul femeii a povestit ca aceasta se simte bine si a avut doar simptomele unei banale raceli. Familia nu isi poate explica de unde ar fi putut contacta virusul, in conditiile in care nu…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- Biserica, Armata si Academia Romana ocupa primele locuri in ceea ce priveste gradul de incredere acordat de romani, potrivit primului barometru al vietii religioase din Romania, prezentat miercuri in Aula Academiei Romane. Conform barometrului realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS, in…

- Romania a inregistrat in octombrie 2020 cel mai mare numar de decese din a zecea luna a anului din ultimele decenii, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica (INS) privind mișcarea naturala a populației. Datele sugereaza ca octombrie a fost a cincea luna la rand in care in…