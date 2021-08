Stiri pe aceeasi tema

- Social Noua cazuri de COVID-19 confirmate astazi in Teleorman august 10, 2021 13:38 In Teleorman sunt noua cazuri confirmate de COVID-19, iar incidența inregistrata la 14 zile este de 0,06, potrivit raportului intocmit de Grupul de Comunicare Strategica pentru ziua de 10 august 2021. Asta dupa ce,…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 126 in ultimele 24 de ore – numar in creștere. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Pana acum, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 30 in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. De…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 50 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Social Astazi, 76 de localitați din Teleorman au zero rata de incidența iunie 7, 2021 13:22 Potrivit datelor oferite de Direcția de Sanatate Publica Teleorman, 76 de localitați au zero rata de incidența cumulata la 14 zile. Printre acestea, se afla și municipiul Turnu Magurele. In ceea ce…

- Județul Gorj nu inregistreaza cazuri noi de coronavirus. Incidența COVID este de 0,08 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 11 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9200 persoane confirmate cu COVID-19…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat datele inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 153 de noi cazuri de infectare, 425 persoane internate la ATI si 36 de decese. Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.737 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Autoritațile au raportat 381 de cazuri noi de COVID din 31.807 de teste. De asemenea, s-au inregistrat 63 de decese in ultimele 24 de ore. 545 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Incidența COVID, actualizata in localitațile din județ. 8 cazuri noi in ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare…