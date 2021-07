Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti din Arad au fost diagnosticati sambata cu botulism, prilej cu care s-a descoperit ca in Romania nu exista nicio fiola de ser antibotulinic. Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova.

- In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații Zerind, județul Arad. Din primele verificari a reieșit ca un barbat de 53 de ani, din Covasanț, care se deplasa din direcția Oradea spre Chișineu-Criș a depașit un autotren și a…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a inceput o ancheta interna dupa ce in unitatea medicala ar fi existat un „consum neobisnuit de mare” de morfina in perioada pandemiei de COVID-19, fiind verificate cantitatile utilizate ... The post Ancheta interna la un mare spital din vestul…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit Romaniei pentru lotul de vaccin anti-COVID de 100.800 de doze care a ajuns sambata in Republica Moldova, informeaza News.ro. „Datorita acestei donatii, dar si celor anterioare oferite de Romania, am reusit sa ne asiguram tara cu vaccin, astfel incat…