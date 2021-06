Rusia a anuntat luni sanctiuni impotriva a noua inalti oficiali canadieni, in special a ministrului Justitiei, in represalii la masuri similare luate de Ottawa in martie pentru a protesta impotriva tratamentului aplicat opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Intr-un comunicat, diplomatia rusa precizeaza ca a interzis acestor noua oficiali canadieni intrarea in Rusia ''pentru o perioada nedeterminata''. Navalnii este inchis de mai multe luni intr-o colonie penitenciara, la circa 100 km est de Moscova. El a fost arestat pe 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova, la revenirea…