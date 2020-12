Echipa opozantului rus Aleksei Navalnai a anuntat vineri ca o apropiata a acestuia a fost ridicata in cursul diminetii de la domiciliul ei din Moscova si dusa la Comitetul de ancheta, organul rus insarcinat cu principalele anchete penale, informeaza AFP si Reuters. Avocata Liubov Sobol, care l-a vizitat luni pe presupusul agent FSB pe care Navalnai il acuza ca a fost implicat in otravirea lui, in august, este anchetata pentru "violare de domiciliu" si "amenintari", a mentionat pe Twitter Ivan Jdanov, directorul Fondului de lupta impotriva coruptiei, organizatia lui Navalnai. Retinerea opozantei…