- Elena Raluca Serban, o tanara de 32 de ani, a fost gasita duminica, 18 aprilie, moarta in baia unui apartament din Aosta, in nordul Italiei. Anchetatorii spun ca ucigasul i-a taiat gatul si a lasat-o sa agonizeze, apoi s-a facut nevazut.

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani, a fost ucisa cu salbaticie in Italia. Din locuința femeii au disparut toate dispozitivele electronice ale acesteia, inclusiv telefonul și tableta, cel mai probabil pentru ca dețineau dovezi. Anchetatorii nu exclud o reglare de conturi in lumea escortelor.…

- Rezultatele preliminarii ale autopsiei au scos la iveala o noua ipoteza in cazul morții baiețelului. Povestea tragica a lui Sebastian Ionel Corbei a zguduit o țara intreaga. Copilul a fost descoperit in urma cu cateva zile intr-un tufiș la aproximativ 10 km de casa. Acesta plecase sa munceasca la stana…

- Informații de ultima ora in cauzul morții lui Nelu Ploieșteanu. Potrivit rezultatelor medicilor legiști, familia a fost informata despre motivul real al decesului, fiind obligata sa respecte anumite reguli. Familia și-a dorit sa il inmormanteze creștinește Deși Nelu Ploieșteanu a murit vinerea trecuta,…

- Procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 30 de inculpați, acuzati de comiterea mai multor infractiuni. Printre infractiunile retinute de anchetatori se numara constituirea unui grup infracțional, traficul de persoane, proxenetismul, șantajul sau spalarea banilor.…

- Cazul infiorator al nou-nascutului abandonat intr-o scara de bloc , in plina iarna incepe sa prinda contur. Mama copilului este o fosta profesoara de la Liceul Economic din Ramnicu Valcea. Aceasta a nascut singura in mașina de frica soțului care nu iși mai dorea copilul. Anchetatorii au reusit sa afle,…

- Cazul fetiței care a murit sufocata in urma unei provocari pe TikTok continua sa starneasca emoții in Italia. O prietena a copilei este audiata. Micuța Antonella va fi inmormantata marți, in biserica unde urma sa primeasca prima impartașanie. in luna mai. Marți este ziua in care familia și…