- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut luni Rusiei sa-l elibereze imediat pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova. Și Londra a cerut Rusiei eliberarea imediata a lui Navalnii. Ministrul de externe englez a subliniat ca Moscova trebuie sa dea explicatii asupra…

- Lituania, membra a Uniunii Europene, a spus duminica ca va cere Uniunii Europene sa impunsa rapid noi sancțiuni Rusiei ca reacție la arestarea criticului Kremlinului, Alexei Navalnîi, relateaza Reuters. Poliția l-a reținut pe Navalnîi la sosirea pe aeroportul din Moscova duminica, dupa…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Rusia face o noua declarație șocanta in incercarea de a scapa cu fața curata in scandalul otravirii principalului opozant al lui Vladimir Putin. Aleksei Navalnii ar fi putut fi otravit in avionul care l-a transportat in Germania sau chiar dupa ce a ajuns in Berlin, a declarat chiar ministrul de externe…