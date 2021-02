Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat sambata ca administratia sa va face luni un anunt legat de Arabia Saudita, in urma unui raport al serviciilor americane de informatii care au ajuns la concluzia ca printul mostenitor Mohammed bin Salman a aprobat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, noteaza Reuters. Foto: (c) Osman Orsal/REUTERS Administratia Biden s-a confruntat cu o serie de critici, in special un editorial in cotidianul Washington Post, potrivit caruia presedintele SUA ar fi trebuit sa fie mai aspru fata de printul mostenitor, care nu a fost sanctionat in ciuda faptului…