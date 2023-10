Cazul Fondului de Contragarantare sau cum se descurcă băieții deștepți pe spatele lui Ciolacu Fondul Roman de Contragarantare (FRC) este cel mai bun exemplu de sinecura politica: din cei 32 de angajați, 11 sunt directori și directorași! Fondul Roman de Contragarantare (FRC) este de departe cea mai banoasa sinecura politica. Altfel, cum ne-am explica faptul ca instituția din subordinea Ministerului Finanțelor are, potrivit ultimelor date oficiale, 32 de angajați și o conducere asigurata, Atenție!, de 11 directori și șefi de serviciu, respectiv: Direcția IT – un director și un subordonat; Direcția Managementul Riscului – un director și un subordonat; Direcția Juridica – un director, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

