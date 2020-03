Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța, potrivit Mediafax.Politistii din cadrul Sectorului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a reluat astazi judecarea contestației DNA impotriva deciziei de eliberare a celor opt persoane din dosarul de corupție de la DRDP Timișoara dupa ce prima instanța a respins arestarea preventiva a inculpaților. Acum o saptamana, cei opt inculpați – Ispravnic Cristian…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru miercuri pronuntarea in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Trei dintre inculpati au fost plasati sub control judiciar, iar cinci au fost pusi in libertate.

- Scandalul spagilor de la D.P.R.P. Timișoara, in care sunt implicați și trei parlamentarii PSD de Arad, are cateva conexiuni solide la PSD Giurgiu, mai ales cu tandemul format din „nașul” Niculae Badalau și „finul” Marian Mina....

- Azi-noapte, in jurul orei 03.45, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Cluj – Postul de Politie Transporturi Feroviare Dej Calatori au identificat un barbat de 36 de ani, din comuna Telciu, judetul Bistrita Nasaud, banuit de comiterea unui furt. In urma controlului efectuat, asupra barbatului…