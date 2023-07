Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca a vazut imaginile de la Urziceni, acolo unde o femeie a fost nevoita sa nasca in fața spitalului. Acesta a anunțat ca a trimis Inspecția Sanitara de Stat la Urziceni și va reveni cu detalii. ”Am vazut imaginile de la Urziceni. In momentul de fața, Inspecția Sanitara de Stat incearca sa reconstituie exact respectiva situație și va vom pune la dispoziție toate informațiile pe care le avem, precum și masurile care vor fi luate”, a spus Alexandru Rafila. Femeia nu a fost primita in spital, iar in imaginile postate de mai multe persoane pe rețelele…