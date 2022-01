Stiri pe aceeasi tema

- Familia tenismanului sarb Novak Djokovici a declarat ca acesta este victima unei "agende politice" in Australia, ea sustinandu-l pe N.1 mondial caruia i-a fost interzisa joi intrarea in tara pentru a-si apara titlul la Australian Open, scrie Reuters. Djokovic, care nu a spus niciodata daca…

- Srdjan Djokovic, tatal lui Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), a avut o noua reacție cu privire la situația fiului sau, aflat in izolare in Australia. CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical in momentul…

- Scandal fara precedent in Australia, inaintea primului turneu de Grand Slem al anului. Cu toate ca a primit o derogare de la vaccinare la Australian Open, liderul mondial, Novak Djokovic, a fost reținut miercuri pe aeroportul din Melbourne, din cauza ca un membru al echipei sale ar fi aplicat pentru…

- Reacția jucatorilor de tenis nu a intarziat sa apara, dupa ce Novak Djokovic a anunțat ca are o scutire medicala de la vaccinarea anti-Covid-19 pentru a participa la Australian Open. Jucatoarele de tenis australiene Samantha Stosur și Jordan Thompson au salutat cu prudența decizia de a-l lasa pe numarul…

- Președintele rus Vladimir Putin calatorește astazi in India pentru a se intalni cu prim-ministrul Narendra Modi. Cei doi vor avea o intalnire despre care experții internaționali cred ca va fi dominata de subiecte privind energia și armele. BBC News noteaza ca vizitele președinților ruși in India invoca…

- Novak Djokovic, liderul ATP, a declarat ca va lua o decizie în privința participarii la Australian Open, primul Grand Slam al anului, doar dupa ce va vedea condițiile oficiale impuse de organizatori."Voi decide daca merg sau nu în Australia dupa ce voi vedea comunicatul oficial…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a acuzat pe prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, ca a mințit in timpul negocierii contractului pentru construcția de submarine. Un video cu raspunsul politicianului la intrebarile mass-media pe marginea summit-ului G20 a postat corespondentul Sydney Morning…

- Ana Ivanovic (Serbia), Flavia Pennetta (Italia), alaturi de Carlos Moya si Juan Carlos Ferrero (Spania) se afla pe lista de sase nume nominalizate pentru admiterea în International Tennis Hall of Fame, transmite Reuters.Pe lista nominalizatilor pentru acceptarea lor în promotia 2022…