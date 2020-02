Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut, duminica, prima reactie in scandalul Ditrau, din Harghita, unde comunitatea locala s-a revoltat in urma angajarii, intr-o brutarie, a doi barbati din Sri Lanka. "Sunt doi oameni care au venit sa munceasca, sa isi castige existenta, la chemarea unui patron…

- Premierul Ludovic Orban i-a sugerat luni ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe șeful Inspecției Muncii. "Poate nu-l mai vad pe acolo", a spus premierul, potrivit antena3.ro.Violeta Alexandru a anunțat luni, in deschiderea ședinței de Guvern, ca este aproape de a finaliza reorganizarea…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe seful de Inspectoratul Teritorial de Munca. Ministrul mucnii anunta in sedinta ca se afla in proces de evaluare la nivelul institutiilor din subordonare, si va prezenta in Guvern, curand, o situatie. "Poate…

- In perioada 20 – 29 noiembrie 2019, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Arad au luat parte la Campania Naționala privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea și executarea contractelor individuale de munca,…

- Cazul de la Timișoara ia amploare. Noua polițiști, primii care au intrat in blocul in care au murit trei persoane, au ajuns la spital de urgența, dupa ce s-au confruntat cu stari de rau și dureri de cap.

- *** SC INSTAL ROS SRL (firma de salubrizare) ANGAJEAZA DIRECTOR TEHNIC. CV-urile se pot depune la punctul de lucru al operatorului din Zalau sau pot fi trimise prin e-mail: [email protected] Informatii la telefon: 0740 782 720 *** SC ATHOS COM SRL ANGAJEAZA CONDUCATOR AUTO SI DESERVENTI UTILAJE –…

- „Este vorba despre un tanar de 23 de ani care a cazut de la aproximativ 2 metri intr-un fier beton. La fața locul s-a deplasat un echipaj medical de urgența de la Chișineu Criș. Fier-betonul i-a strapuns lobul urechii, a traversat mandibula și s-a exteriorizat pe fața anterocervicala. Tanarul a fost…

- ”Noi, 30 de deputati si senatori, vom fi prezenti si vom vota”, a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor,la RFI.ro. Kelemen Hunor spune ca daca luni nu va fi cvorum la sedinta de investire a Guvernului Orban, votul se poate reprograma. ”Nu se intampla nimic, se reprogrameaza sedinta…