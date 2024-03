Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Mobexpert și al Rapidului, Dan Șucu, a fost filmat in timp ce intra in sediul central al PNL. Vizita lui Dan Șucu vine in contextul in care PNL și PSD cauta un candidat comun pentru Primaria Capitalei. Numele lui Dan Șucu a mai fost vehiculat pentru o candidatura la Primaria Capitalei sau…

- Cu scopul de a preveni și a combate riscul de ̦̆ ̦̆, ̦ ̆, dar și pentru a le face cunoscuta elevilor meseria de „om al legii”, jandarmii maramureșeni au desfașurat in aceasta luna mai multe activitați in școlile și liceele din județ. Alaturi de partenerii instituționali – polițiști maramureșeni și reprezentanți…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Dan Șucu, principalul finanțator al gruparii giuleștene, spune ca victoria este una dulce, in ciuda evoluției sub potențial. Dan Șucu recunoaște ca prestația Rapidului n-a fost cea mai reușita, dar este mulțumit cu…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) a decis sa ii refuze gestul lui Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, de a-i inchiria un avion particular pentru calatoria sa la Madrid inainte de efectuarea vizitei medicale premergatoare semnarii contractului cu Atletico. Sursele GSP ne-au comunicat ca portarul…

- Rapid a fost invinsa de Metz, scor 31-34, in runda cu numarul 10 al grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul giuleștenelor, David Ginesta Montes, a tras concluziile dupa partida. La fel ca in meciul de saptamana trecuta contra lui Krim, Rapid a condus aproape tot timpul in fața…

- Un carambol in care au fost implicate cu patru autovehicule a avut loc astazi la iesire din municipiul Radauti spre localitatea Marginea, judetul SuceavaPotrivit ISu Suceava, se deplaseaza la fata locului pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD B2, cu sprijinul…

- Grav accident pe o șosea din Bacau! Au fost implicate 8 persoane, intre care patru minori. Potrivit primelor informații, doi copii au murit. In aceste momente, interventia edchipajelor de la fata locului este in plina desfasurare.

- Autoritațile au continuat cercetarile in cazul accidentului din Neamț, in care șase persoane au fost implicate. Victima aflata in stop cardio-respirator, resuscitata de medici, a murit, fiind vorba despre un tanar de 22 de ani. Iata cine vinovat pentru aceasta tragedie de proporții.