Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal este aruncat din nou in aer de ultimele informatii cu privire Alexandra Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o! Ultimele date arata ca fata ar fi fost traficata printr-o rețea de proxeneți din Bari și acum s-ar afla pe mainile unor arabi.…

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, in cazul ”Gheorghe Dinca”, de la Caracal, a vorbit in direct la Romania TV despre polițistul care a discutat cu Gheorghe Dinca in particular, imediat dupa ce a fost reținut și despre greșelile facute de anchetatori. ”Nimeni nu avea voie sa ia contact…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, anunța ca procurorii DIICOT refuza sa reaudieze membrii familiei Dinca sub acuzații de trafic de persoane, dar și sa reconstituie arderea cadavrelor in butoi, pentru a vedea daca acest lucru a fost sau nu posibil și a testa daca Gheorghe Dinca spune…

- Alexandru Cumpanașu cheama la protest in Piața Revoluției din București duminica, pe 15 septembrie. Atunci este ziua de naștere a nepoatei sale, Alexandra Maceșanu, adolescenta rapita la Caracal de Gheorghe Dinca.Alexandru Cumpanașu a facut apelul pentru protest intr-o postare pe Facebook.…

- Dupa audierile de marti, 10 septembrie, cand a avut loc un scandal monstru din cauza faptului ca avocatul lui Gheorghe Dinca a facut o criza de nervi si a parasit de mai multe ori camera de ancheta, Alexandru Cumpanasu a aruncat bomba! Familia Alexandrei Macesanu cere reaudierea si arestarea intregii…

- "#112vreausatraiesc #oromaniefaraclanuri. ASTAZI SCOALA A INCEPUT FARA ALEXANDRA! Dragi romani, astazi au inceput scoala copiii nostri. Am fost la scoala fetelor mele personal si foarte multi parinti au procedat la fel, nu doar pentru ca asa este normal, dar si pentru ca FRICA a cuprins Romania.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa de Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a reacționat dur, pe Facebook, dupa ce a primit un raspuns de la MAI, ca urmare a solicitarii sale de a se verifica toate cazurile de dispariții din ultimii 20 de ani.Citește și: DNA a dat verdictul!…