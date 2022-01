Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de persoane au fost condamnate la moarte, sambata, in Republica Democrata Congo, pentru asasinarea, in 2017, a doi experți ONU. Printe cei condamnați la moarte se numara un funcționar local din domeniul imigrației, in timp ce un colonel de armata a primit o sentința cu 10 ani inchisoare,…

- Un studiu efectuat de cercetatorii de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA susțin ca tinerii cu infecție Covid-19 prezinta un risc mai mare de a fi diagnosticați cu diabet. In cadrul acestui studiu, cercetatorii au luat in calcul diabetul declarat in termen de 30 de zile…

- Un numar de 7.595 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 28 de decese, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cifrele sunt mai mici, raportat la ziua de sambata, cand au fost inregistrate 10.062 de cazuri…

- Varianta Omicron provoaca o boala semnificativ mai putin severa in comparatie cu cele cauzate de tulpinile de SARS-CoV-2 care au aparut pana acum, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Datele publicate miercuri de CDC arata o reducere cu peste 50% a riscului de spitalizare…

- La Louvain-la-Neuve, din regiunea valona a Belgiei, unele persoane au avut surpriza de a afla ca sunt pozitive la Covid-19 cand de fapt erau negative sau invers, transmite Sudinfo. Este vorba de o eroare umana in codificare, a raspuns laboratorul Lims publicației belgiene, precizand ca era vorba de…

- Un tribunal din Bangladesh a condamnat miercuri la moarte 20 de persoane in legatura cu uciderea, in 2019, a unui student care criticase guvernul pe retelele sociale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Douazeci de persoane au fost condamnate la moarte si alte cinci la inchisoare pe viata pentru uciderea…

- Patru persoane au fost la un pas de moarte, dupa ce barca in care se aflau s-a lovit de mal și s-a rasturnat pe canalul Caraorman, in localitatea Crișan, județul Tulcea. Se pare ca barcagiul ar fi consumat bauturi alcoolice, informeaza realitateadetulcea.net . Din primele verificari efectuate de polițiști la…

- Un tribunal din Singapore a oprit execuția unui traficant de droguri din Malaezia condamnat la moarte, din motive „de bun simț și umanitare”, dupa ce acesta a fost confirmat pozitiv cu COVID exact cu o zi inainte de a fi spanzurat. „Trebuie sa ne folosim logica, bunul simț și umanitatea”, a declarat…