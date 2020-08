Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susține ca președintele Klaus Iohannis a promis, in campania electorala, o ”Romanie Normala”, dar prin declarațiile sale publice nu se apropie de acest deziderat.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot dupa inceperea anului…

- Presedintele interimar al Senatului, fostul ministru Robert Cazanciuc este de parere ca sesizarea la CCR a unui conflict intre Guvern si Parlament facuta de Executiv nu are nicio sansa la Curtea Constitutionala. Senatorul PSD a adaugat ca nu trebuie suspendata procedura parlamentara, iar votul pe…

- MOTIUNE DE CENZURA. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL…

- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului prevede ca "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta…

- Președintele interimar al Senatului a anunțat ca Guvernul lui Orban a scapat intreaga situație de sub control și a eșuat gestionarea pandemiei, avand in vedere creșterea alarmanta a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. „Guvernul PNL a scapat total situația de sub control. Datele ultimelor…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat joi ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa imediat ce vor fi adunate toate semnaturile necesare. "Imediat ce o sa avem semnaturile, angajamentele asumate de parteneri; motiunea de cenzura trebuia depusa ieri…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca actualul Guvern trebuie sa plece cat mai rapid din funcție și schițeaza o serie de motive pentru care va fi depusa moțiunea de cenzura.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați masca... incepe sa puta. Bani au fost…