Caz șocant la Timișoara: o femeie a fost ucisă. Cum a fost găsit agresorul în casa victimei Un caz șocant a zguduit Timișoara. O femeie și-a gasit sfarșitul dupa ce a fost agresata in propria locuința de catre un barbat care ar fi intrat peste ea in casa pentru a o jefui. Cazul este in atenția oamenilor legii, care fac cercetari. Crima oribila a avut loc pe strada Clabucet din Timișoara. Alerta […] The post Caz șocant la Timișoara: o femeie a fost ucisa. Cum a fost gasit agresorul in casa victimei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Timișoara a fost zguduita de un caz șocant de crima și jaf, care a avut un sfarșit șocant și, totodata, surprinzator. O femeie in varsta de 74 de ani a fost ucisa in propria casa de catre un barbat care intenționa sa o jefuiasca. Cu toate acestea, investigația a luat o intorsatura neașteptata, atunci…

- O femeie de 74 de ani a fost ucisa, marti, la Timisoara, ea fiind gasita in apartamentul sau situat pe Calea Sagului. Autorul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost gasit de politisti in acelasi apartament, unde ar fi lesinat. El este recidivist, informeaza news.ro.UPDATE…

- Barbatul de 38 de ani, suspectat ca a ucis doi batrani din Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca barbatul care a ucis doi batrani din Timisoara este acuzat de omor calificat (savarsit pentru a…