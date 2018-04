Elena Udrea, statut provizoriu de refugiat în Costa Rica

Fostul ministru Elena Udrea, judecată în Dosarul ”Gala Bute”, a anunțat la Antena 3 că are statutul de refugiat în Costa Rica. ”Am solicitat acest statut în luna februarie, am fost audiată în martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (…)Una din obligații este de a nu părăsi… [citeste mai departe]