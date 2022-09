Caz șocant în Suedia: un licean a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a omorât două profesoare cu toporul Un tribunal suedez a condamnat joi la inchisoare pe viata un elev cu varsta de 18 ani, care a ucis in martie, cu un topor, doua profesoare in liceul sau, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

