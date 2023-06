Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut un milion de persoane in ultimii 10 ani, conform rezultatelor recensamantului desfașurat in urma cu un an. Prabușirea demografica produce deja consecințe grave pentru intreaga societate și pentru economia romaneasca. Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica,…

- Omul de stiinta american Michael Guillen, care este si jurnalist și autor, a fost primul corespondent TV care a realizat un reportaj de pe epava Titanicului, relateaza CNN, potrivit Rador. El a declarat vineri ca, in opinia sa, turismul oceanic trebuie sa ia o pauza in urma morții celor cinci persoane…

- Conducerea PSD s-a reunit marți seara pentru a vota lista de miniștri și programul de guvernare pentru Guvernul Ciolacu.Potrivit unor surse politice, social-democrații au votat in unanimitate sa cedeze Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre UDMR, in ciuda faptului ca UDMR a refuzat…

- Șocant! Fetița calcata cu mașina de propria mama, in curtea caseiO fetita a fost grav ranita intr-un accident produs, marti dupa-amiaza, in judetul Arges. Primele date arata ca evenimentul s-a produs intr-o curte, unde copila a fost lovita de un autoturism. Fetita a fost resuscitata. Ea ar fi fost…

- ■ incidentul a avut loc noaptea trecuta, la Savinesti, autor fiind un barbat de 64 de ani ■ la vederea politistilor, individul a devenit violent, amenintandu-i cu un topor ■ Un caz grav s-a petrecut noaptea trecuta, in judetul Neamt. O fetita sechestrata in beci de tata, pentru a nu fi inapoiata mamei,…

- Descinderi in forța in județul Neamț. Un barbat de 64 de ani a fost oprit la timp de mascați dupa ce aceștia au intervenit sa o recupereze pe fiica de 4 ani pe care individul o ținea sechestrata in beci. Acesta amenința polițiștii ca o va lovi cu toporul. Mai mult, tot in subsolul casei […] The post…

- Politistii Serviciului de Actiuni Speciale au recuperat o fetita in varsta de 4 ani si 9 luni de la tatal sau care refuza sa o inapoieze mamei, de care era divortat.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Neamt sesizarea la 112 a fost facuta de mama fetitei care a spus ca…

- O fetita de 9 luni a ramas blocata in interiorul unei masini, sambata, in parcarea unui centru comercial din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti. Cea care a solicitat interventia pompierilor a fost chiar mama fetiței, pentru a debloca portiera autoturismului.„Pompierii mehedinteni au intervenit…