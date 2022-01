Caz șocant în Mehedinți. Tânără polițistă, găsită împușcată în cap! Caz infiorator, in județul Mehedinți. Apelul la numarul unic de urgența s-a dat in dimineața zilei de miercuri, 19 ianuarie. Un polițist este cel care a dat alerta la 112, anunța IPJ. Așa s-a aflat ca o tanara polițista, in varsta de doar 25 de ani, care intrase la serviciu la ora 8 dimineața, s-ar […] The post Caz șocant in Mehedinți. Tanara polițista, gasita impușcata in cap! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O politista de 25 de ani din Mehedinti s-a impuscat in cap cu arma din dotare in aceasta dimineata. Conform primelor informații, se pare ca tanara a decis sa iși puna capat zilelor din cauza problemelor de care avea parte in viața amoroasa. Polițista de 25 de ani a fost gasita moarta in baia garii din…

- O polițista de la Poliția Transporturi Strehaia, in varsta de 25 de ani, s-a sinucis, miercuri, folosind arma din dotare. Ea a fost gasita moarta in baia garii din Strehaia, județul Mehedinți.

- Au aparut noi detalii in cazul polițistei impușcata in cap. Potrivit unor surse, inainte de tragedie polițista s-a certat cu soțul ei pe tema intervenției unei cumnate in relație. Pentru a detensiona situația, soțul a plecat de acasa. A urmat un schimb de mesaje intre ei, iar ea a scris ca va rezolva…

- Soțul l-a apelat pe tatal fetei și i-a spus ca nu poate gestiona situația - i-a cerut ajutorul. Intrucat nu i-a raspuns la telefon tatalui ei, au mers impreuna (soț și tata) in locuința, unde au gasit-o impușcata și au anunțat la 112.Mama fetei este cunoscuta cu probleme psihice - are Alzheimer. Mama…

