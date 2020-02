Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis emiterea unui ordin de protectie pentru o perioada de sase luni, la solicitarea unei femei din Constanta, mama a doi copii, unul dintre ei fiind bolnav de epilepsie. Femeia a sustinut ca a ajuns la disperare din cauza concubinului, acesta fiind, potrivit…

- Ziarul Unirea Dupa o discuție aprinsa și-a luat soția la palme și a strans-o de gat: Ordin provizoriu de protecție pentru un barbat din Alba La ora 12.00, la Politia Municipiului Alba Iulia s-a prezentat o femeie de 30 de ani, din Alba Iulia, care a reclamat ca, in urma cu doua zile, soțul sau a strans-o…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Brașov au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 57 ani din municipiul Brașov. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 21 ianuarie 2020, in jurul orei 17.00, in timp ce se aflau la domiciliul comun, barbatul…

- Politistii Sectiei 4 au emis luni un ordin de protectie pe numele unui barbat baut care si ar fi agresat fizic sotia.Potrivit ISU Constanta, la data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati de o femeie, de 44 de ani, din municipiul Constanta, despre faptul…

- O femeie de 45 de ani din Arad a fost batuta groaznic atat de barbatul pe care l-a ales de sot, cat si de copilul cauia i-a dat viata. Cei doi au lovit-o pe femeie cu pumnii si picioarele pana cand a cazut fara cunostinta.In urma bataii primite de femeie, tot ce au putut politistii sa faca…

- Un barbat și o femeie din Iași au batut un polițist și un jandarm aflați in misiune, oamenii legii fiind chemați de sora barbatului, care a anunțat la 112 ca este agresata de femeie, iubita fratelui.Polițistul și jandarmul au intervenit pentru a aplana un conflict sesizat prin 112 de o femeie…

- O femeie de 40 de ani a injurat și a lovit, duminica, unul dintre membrii unei comisii de la o secție de votare din Iași. La fața locului au intervenit polițiștii, care au amendat-o pe femeie și i-au intocmit un dosar penal.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia s-a prezentat…

- Politistii galateni au pus in executare un mandat de arestare emis pe numele unui barbat de 36 de ani, care avea interdictie sa se apropie de sotia sa si de domiciliul comun la mai putin de 200 de metri.