Caz șocant în Germania. Poliția a arestat un „canibal” Oamenii legii din Germania au arestat un barbat suspectat de crima și acte de canibalism, dupa ce intr-un parc din Berlin au fost gasite oasele unei victime de 44 de ani. Experții criminaliști au decis ca acele oase aparțineau unui barbat in varsta de 44 de ani, disparut in urma cu doua luni. Potrivit presei germane, oamenii legii au fost conduși la apartamentul suspectului de caini. Acesta este un barbat in varsta de 41 de ani, profesor de matematica. Conform BBC, oamenii care se plimbau printr-un parc din Berlin au gasit oasele pe opt noiembrie. Un polițist a declarat pentru cotidianul BZ ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

