Cazul șocant a ieșit la iveala, ieri, in jurul pranzului, cand un echipaj de medici a fost solicitat sa intervina la o locuința din Dej. Ajuns la fața locului, echipajul a gasit un copil de 9 ani, inconștient și plin de rani infectate. Potrivit medicilor de pe ambulanța, ranile erau acoperite de viermi și de muște. Medicii de pe ambulanța l-au transportat de urgența la Spitalul Municipal Dej, insa starea lui de sanatate s-a inrautațit și a fost dus la un Spital din Cluj-Napoca, scrie ziarul local Dejeanul. „A venit ieri in stare grava, a necesitat masuri de Terapie Intensiva și este in continuare…