- Ireal: dupa șoferul drogat care a ucis doi oameni, un alt șofer a omorat un pieton, tot la Constanța; era beatUn sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un pieton, DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Șoferul are 19 ani și a consumat droguri inainte sa urce la volan și sa intre cu mașina intr-un grup de tineri in localitatea 2 Mai, a transmis Poliția Constanța.Accidentul a fost sesizat prin apel 112, sambata dimineața, 19 august, in jurul orei 5.30. Polițiștii au constatat ca tanarul de 19 ani a…

- La doar cateva ore dupa ce a produs o adevarata tragedie, polițiștii l-au prins pe șoferul care i-a omorat pe cei doi tineri in Constanța. Este vorba despre un tanar in varsta de 19 ani, care conducea sub influența substanțelor interzise.

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.

- La data de 23 mai a.c., in jurul orei 07.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe D.J. 222, in comuna Mihail Kogalniceanu, s a produs un accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 39 de ani, ar fi condus un autotren,…