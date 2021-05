O tanara din Buzau și-a batut copilul de 3 ani pana l-a omorat, iar apoi l-a mușcat ca sa-și revina. Femeia a fost internata intr-un spital de Psihiatrie. Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, teribilul caz a avut loc in luna februarie. Un vecin al familiei a alertat autoritațile cand a […] The post Caz șocant in Buzau. Un baietel de 3 ani a fost omorat in bataie de mama sa si muscat apoi, ca sa-si revina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .