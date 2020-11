Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit intr-o valiza, pe marginea unui rau, intre orașul Radomir și satul Nikolaevo, in vestul Bulgariei. Anchetatorii nu au reușit sa identifice victima și au ținut ascunsa crima pana cand au ramas fara piste. Aceștia au apelat in cele din urma la ajutorul…

- Audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu in cazul fetei omorate in bataie și incendiate intr-o valiza pe un camp din apropiere de Ghimpați. Anchetatorii i-au chemat pentru declarații pe toți șoferii care au trecut prin zona, in ziua crimei, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea.Șase…

- Un barbat in varsta de 24 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut in gol de la o inaltime de aproximativ 15 metri, intr-un siloz de cereale din comuna Rosiesti, care apartine unei societati comerciale, potrivit Agerpres.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a intervenit pentru…

- Noile imagini revoltatoare au ieșit la iveala, in aceasta seara, și au fost publicate pe pagina de Facebook Stop Bully Romania. In filmulet se oberva cum baiatul este inconjurat de patru baieți și o fata și este obligat sa iși ceara scuze. In tot acest timp, agresorii fumeaza și se provoaca reciproc…

- Polițiștii clujeni l-au identificat pe principalul suspect in cazul crimei din cartierul clujean Gheorgheni. Acesta se numește Muhamed Iman Mustafa, un tanar cu mama suceveanca și tata arab. Oamenii legii au instituit filtre atat la Cluj, cat și in județul Suceava. Victima este o tanara tot din județul…

- O asistenta de 30 de ani din Cluj a fost ucisa, ieri, de iubitul ei. Tanara a fost injungiata de barbat chiar in apartamentul acestuia. Victima a reușit sa fuga in strada pentru a cere ajutor, acolo ea a fost gasita de vecinii care au sunat la 112. Individul este cautat acum de polițiști, scrie ziarul…