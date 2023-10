Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele consiliului unei sinagogi evreiești din Detroit, Samantha Woll (40 de ani), a fost gasita injunghiata sambata in fata casei sale din zona Lafayette Park, a anuntat politia, conform Reuters, scrie news.ro. Moartea Samanthei Woll, fost consilier al unor politicieni democrati si presedinte…

- Presedinta unei sinagogi progresiste din Detroit, in nordul Statelor Unite, apropiata de alesi locali ai Partidului Democrat, a fost gasita injunghiata in fata locuintei, au declarat presa si politia, fara a prezenta un motiv al crimei, transmite duminica AFP. Chemati la fata locului intr-un cartier…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a deschis un dosar penal, in cazul crimei de ieri, de pe strada Bacovia, din municipiul Bacau. Florin Tamba, zis Buza, un cunoscut interlop din nordul orașului, a fost omorat cu cateva lovituri de cuțit, dupa ce a incercat sa intre in casa unor comercianți de aur.…

- O rețea de prelevare de organe condusa de un medic ajutat de un mecanic, pe post de anestezist, a fost destructurata de autoritațile din Pakistan. Acestia au prelevat rinichi de la peste 300 de pacienți, dintre care unii nici macar nu știau ce urma sa li se intample, informeaza Antena3. Rețeaua opera…

- In timpul activitatilor desfasurate in cadrul actiunii Blocada, la data de 15 septembrie a.c., politistii de ordine publica si rutiera, din Voluntari, au oprit pe strada Ecaterina Teodoroiu din localitate, un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani, iar din primele verificari a rezultat…

- Fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgența Basarab I Dambovița a murit intr-un accident teribil petrecut intr-un poligon auto. Bogdan Georgian Pușcoi se afla pe motoclicleta alaturi de instructor cand s-a izbit de un zid. Impactul i-a fost fatal. El este…

- Porcha Woodruff, o locuitoare a statului Michigan (nord), a depus plangere, saptamana trecuta, cu privire la aceasta arestare abuziva, impotriva orasului Detroit si politistei insarcinate cu ancheta, intr-un dosar de jaf armat de masina. Woodruff, identificata drept suspecta in urma unei cautari cu…

- Politistii din Ialomita au deschis dosar penal pentru abuz in serviciu, in cazul femeii care a nascut in fata Spitalului Urziceni.„La data de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, in urma imaginilor aparute in spatiul public, privind o femeie care…