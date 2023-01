Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier Olt au fost nevoiți sa traga 13 focuri de arma pentru a prinde un tanar de 29 de ani, care conducea baut. Potrivit oamenilor legii, in urma incidentului nici o persoana nu a fost ranita. Polițiștii au precizat ca o persoana a sunat la 112 și a explicat ca un șofer conduce…

- O ambulanta cu pacient a fost proiectata, vineri, in refugiul unei statii de tramvai, dupa ce a fost lovita intr o intersectie de un autoturism condus de un sofer baut, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului IPJ Galati.Potrivit sursei citate, Politia Galati a fost sesizata prin apel 112 cu…

- Trei femei au necesitat ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier care a avut loc duminica, in Olt, in afara localitații Osica de Sus. La data de 18 decembrie 2022, in jurul orei 07:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul c, pe Drumul Național…

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit patru kilometri dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor doljeni, el oprindu-se cu masina intr-un copac. Oamenii legii au stabilit ca soferul avea o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur in aerul expirat si nu detinea permis de conducere. Inspectoratul…

- Politistii botosaneni au folosit armamentul din dotare pentru a bloca un sofer care a nu oprit la semnal. Tanarul aflat la volan are 18 ani și nu deține permis de conducere, informeaza News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Botosani au facut, sambata, pe drumul comunal DC 56A,…

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, dupa ce trei masini au intrat in coliziune pe DN 54, in afara municipiului Caracal.Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe Drumul Național 54, in afara municipiului Slatina, a avut loc un eveniment…

- Patru persoane au fost ranite aseara intr-un accident pertrecut pe DN 64, in afara localitații Falcoiu, judetul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autoturisme,…

- Polițiștii galațeni au tras mai multe focuri de arma intr-o mașina condusa de un tanar beat care a refuzat sa opreasca la semnalele agenților. Acesta a fost imobilizat și acum este cercetat penal.