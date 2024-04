Caz incredibil! Profesoară din Brașov, șantajată de un elev de clasa a 7-a! Un caz greu de imaginat a ajuns in atenția polițiștilor brașoveni, care fac cercetari pentru a lamuri exact ce s-a intamplat. Și asta dupa ce un elev de clasa a 7-a ar fi incercat sa-și șantajeze profesoara cu fotografii presupus a fi compromițatoare, in care ar aparea fata acesteia. E vorba despre un cadru didactic […] The post Caz incredibil! Profesoara din Brașov, șantajata de un elev de clasa a 7-a! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

