Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre faptul ca un nou-nascut ar fi fost gasit decedat, pe un teren situat in afara localitații Turț. The post INFRACȚIUNE Nou-nascut gasit decedat, pe un teren situat…

- Un nou-nascut a fost gasit decedat, duminica, pe un teren situat in afara localitatii Turt, mama acestuia fiind identificata de catre politisti si transportata la spital pentru ingrijiri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.

- Actorul Zeeko Zaki, care interpreteazi rolul agentului Omar Adom ‘OA’ Zidan in serialul „FBI” difuzat de AXN Romania, vorbeste intr-un interviu despre cum a primit acest rol, ce inseamna pentru el aceasta provocare si cum incearca sa explice rolul detectivilor pe ecran. Aflat la primul rol principal,…

- Polițiștii de la rutiera au incercat sa-l opreasca pe barbat la un control de rutina, insa acesta a accelerat și a fugit de oamenii legii.Imediat, aceștia au pornit in urmarirea lui. Dupa cațiva kilometri, autoturismul condus de tanarul de 21 de ani a fost blocat in trafic insa, pentru a-l scoate din…

- Caz halucinant in Moldova, acolo unde primarul unei comune a omorat un adolescent si apoi a incercat sa ascunda urmele accidentului care i-a adus sfarșitul tanarului. In prezent, oamenii legii l-au reținut pe edil.

- Descoperire macabra, joi dimineața, la noua groapa de gunoi a județului Cluj. Angajații care sortau gunoaiele au gasit, ascuns in saci doi menajeri, trupul neinsuflețit al unui nou-nascut. Oamenii au sesizat Poliția, care trebuie sa afle daca bebelușul s-a nascut mort sau a fost ucis, dar și cine este…

- Oamenii legii au pornit o cauza penala pentru viol, dupa ce o fetița de 11 ani a nascut. „In cadrul cercetarilor urmeaza a fi efectuate acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a declarat pentru UNIMEDIA, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General…

- O familie a ramas fara un cazan plin de palinca ziua in amiaza mare. Mai mulți indivizi au intrat cu mașina in gospodarie, i-au inchis in casa și au plecat cu un cazan plin cu palinca. Au incercat sa-l ia și pe-al doilea, dar nu au putut. Poliția ii cauta acum pe faptași, scrie PresaSM. Furtul a avut…