Caz bizar: Tânăr legat la mâini, transportat într-o remorcă VIDEO O scena bizara a fost filmata in trafic, in Cluj-Napoca. Un tanar ce pare a fi legat la maini a fost filmat in vreme ce era transportat intr-o remorca prin oraș. Imaginile au fost surprinse de martori și postate in mediul online. Scena a starnit revolta oamenilor care au lasat zeci de comentarii prin care cer polițiștilor sa ia masuri. Poliția s-a sesizat și oficiu și a dispus verificari in acest caz. Oamenii legii au ajuns și la o concluzie privind acest incident. Cu privire la informații aparute in spațiul public, in care era observat un barbat aflat intr-o remorca atașata unui autoturism, facem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- "Cu privire la informații aparute in spațiul public, in care era observat un barbat aflat intr-o remorca atașata unui autoturism, facem urmatoarele precizari:La data de 17 iunie a.c, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au demarat verificari din oficiu pentru stabilirea situației prezentate in spațiul…

- Un tanar legat cu mainile la spate și aflat intr-o remorca a fost filmat pe o strada din Cluj-Napoca, in timp ce era transportat ca un sac de cartofi.Imaginile au fost fimate pe strada Plevnei, la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Fabricii de Zahar, a fost surprins un tanar care statea culcat…

