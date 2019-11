Stiri pe aceeasi tema

- Familia din Bocsa (Caras-Severin) care se lupta in instanta ca sa obtina adoptia fetitei de 7 ani pe care o are in plasament de la un an, a fost anuntata ca, miercuri, executorul judecatoresc si angajati ai Directiei de Protectia Copilului vor trece la executarea silita si vor lua fetita cu forta.

- O colega a fetiței in varsta de 12 ani, aflata in grija statului, care a fost abuzata de un polițist considerat erou in Craiova, a facut dezvaluiri cutremuratoare. Copila i-a povestit tot!

- Doi barbati în vârsta de 25 si 49 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentanti unei instante cu propunerea arestarii preventive, dupa ce, luni, au rapit o tânara în vârsta de 26 de

- Filmul rapirii si uciderii Adrianei, fetita de 11 ani din Gura Sutii, a fost refacut de anchetatori, dupa descoperirea cadavrului. A fost luata de langa casa, mai avea 350 de metri si intra in curte.

- Sorina, fetița din Baia de Arama al carui caz a șocat Romania, a inceput școala astazi. Micuța apare intr-un clip video fericita și foarte pozitiva la prima vedere cu viitorii colegi din America, loc unde va studia de acum incolo. Cum arata micuța și cum s-a pregatit pentru noul inceput departe de țara…

- O adolescenta in varsta de 17 ani, dintr-o localitate din Slobozia, a fost rapita dupa ce parinții ei au refuzat sa o marite, potrivit tradiției țiganești. Ulterior, aproape 30 de polițiști au fost mobilizați pentru gasirea ei.

- O femeie in varsta de 53 de ani și nepoata ei, in varsta de doi ani, au fost spulberate de un conducator autor, care se deplasa pe același sens de mers. Din pacate, insa, pentru fetița medicii n-au mai putut face nimic.

- Un barbat de 47 de ani din comuna Maicanesti, județul Vrancea, a fost retinut joi de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva…