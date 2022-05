Stiri pe aceeasi tema

- Cazuri de hepatita infantila de origine necunoscuta, identificata pentru prima data in Regatul Unit, au fost depistate la copii din alte patru tari europene, a anuntat marti Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), relateaza AFP. ”In urma cazurilor semnalate de hepatita acuta…

- Astazi marcam Ziua Mondiala a Sanatatii. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie ”Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni mor din cauze legate de mediu care ar putea fi evitate. Inca din 1950, an de an, in data de 7 aprilie se celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii,…

- Noi simptome COVID au fost adaugate pe lista oficiala a Serviciul Național de Sanatate din Marea Britanie, la cateva zile dupa ce s-a incheiat testarea gratuita. Printre simptomele adaugate se numara inclusiv dureri de cap, diaree și nas infundat, informeaza BBC . Specialiștii avertizeaza ca multe…

- Dupa China care se confrunta cu o recrudescența a Covid-19, Coreea de Sud inregistreaza un record al contaminarilor cu varianta Omicron a coronavirusului. Miercuri, peste 600.000 de noi cazuri au fost confirmate de autoritați. In schimb, numarul cazurilor grave și al deceselor este scazut intr-o țara…

- Numarul vaccinaților morți de Covid este dublu și chiar triplu fața de cel al nevaccinaților, se arata in ultimul raport al Agenției de Securitate a Sanatații din Marea Britanie. Totodata, numarul de infectari cu noul coronavirus crește odata cu numarul dozelor administrate, astfel ca cei cu 3 doze…

- Una din zece persoane infectate cu Omicron au avut anterior Covid 19. Noua tulpina ii ”vaneaza” și pe cei care au anticorpi Conform unei analize realizate de Agentia de Securitate a Sanatatii din Regatul Unit (UKHSA), aproximativ una din 10 persoane infectate cu varianta Omicron au avut anterior Covid-19.…

- Ultimele studii arata ca exista o probabilitate de 5 ori mai mare de reinfectare cu Omicron la cei care au avut deja COVD-19, comparativ cu varianta Delta. Conform unei analize realizate de Agentia de Securitate a Sanatatii din Regatul Unit (UKHSA), aproximativ una din 10 persoane infectate…

- Un studiu recent arata ca 32% dintre persoanele cu varste peste 65 de ani dezvolta o problema sanatate persistenta dupa Covid-19. Datele oficiale indica faptul ca, la nivel global, peste 400 de milioane de persoane au fost infectate cu SARS-COV-2. Potrivit specialiștilor, o parte – deloc neglijabila…