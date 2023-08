Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala scire ca a fost stabilita, oficial, cauza morții nepotului lui Robert De Niro. Potrivit medicului legist din New York a fost vorba despre o supradoza accidentala. O declarație afirma ca Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, in varsta de 19 ani, a murit din cauza efectelor toxice ale…

- A fost stabilita cauza morții nepotului lui Robert De NiroCauza morții pentru Leandro De Niro Rodriguez, nepotul actorului laureat cu Oscar, Robert De Niro, a fost stabilita. Potrivit CNN, moartea tanarului de 18 ani a survenit dupa o supradoza accidentala de droguri, relateaza adevarul.ro. Decesul…

- Cauza morții pentru Leandro De Niro Rodriguez, nepotul actorului laureat cu Oscar, Robert De Niro, a fost stabilita. Potrivit CNN, moartea tanarului de 18 ani a survenit dupa o supradoza accidentala de droguri.

- O presupusa traficanta de droguri cunoscuta sub numele de „Prițesa Percocet (analgezic puternic din clasa opioidelor - n.n.)” a fost arestata in legatura cu moartea nepotului actorului Robert De Niro, Leandro, de 19 ani.

- Drena De Niro, fiica adoptiva a celebrului actor Robert De Niro, a dezvaluit pe Instagram cauza decesului fiului sau, in varsta de 19 ani. Este vorba despre fentanil, opioid analgezic mult mai puternic comparativ cu heroina. Anunțul vine la numai doua zile dupa ce ea a facut cunoscuta trista veste.…

- Robert De Niro a suferit o pierdere uriașa: nepotul sau in varsta de doar 19 ani a murit. Chiar mama tanarului a facut anunțul pe rețelele de socializare.„Te-am iubit dincolo de cuvinte sau de descrieri din momentul in care te-am simțit in pantecul meu. Ai fost fericirea mea, inima mea și tot ce a fost…

- O femeie din Florida a fost arestata dupa ce masina ei, in care isi lasase cei doi copii mici, a luat foc, in timp ce ea fura intr-un mall din Oviedo. Femeia, Alicia Moore, de 24 de ani, si-a lasat masina cu cei doi copii mici in interior in parcarea mall-ului, la orele pranzului, pe 26 mai. Moore…

- Angajata unui restaurant din statul american Louisiana a fost gasita moarta in congelator. Cauza morții ei nu a fost inca stabilita, informeaza Digi24. Autoritațile din Louisiana investigheaza o „moarte suspecta” dupa ce o femeie a fost gasita moarta intr-un congelator de la un restaurant Arby’s din…