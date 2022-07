Stiri pe aceeasi tema

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…

- Roxana Donisan, femeia de 44 de ani, a decedat in Egipt in timp ce se afla in mare, asta dupa ce un rechin a mușcat-o! Trupul sau a fost preluat ulterior pentru efectuarea autopsiei, iar acum au aparut și rezultatele. Ce scrie in certificatul de deces al femeii.

- Doliu in Cetatea Filmului. Actorul american James Caan, cunoscut pentru rolurile din pelicule precum „The Godfather” („Nașul”), „Misery” si „Elf”, s-a stins la varsta de 82 de ani. Trista veste a fost anunțata pe pagina oficiala de Twitter a actorului, prin intermediul unui mesaj in care se menționeaza…

- Mai multe imagini luate de o drona surprind locul unde se afla memorialul masacrului de la școala din Uvalde, Texas, acolo unde un tanar de doar 18 ani a impușcat mortal zeci de elevi și doi profesori. Familia, prietenii și localnicii s-au adunat vineri (27 mai) in Piața Uvalde, la un memorial pentru…

- Sindromul mortii subite cunoscut si sub numele de moarte instantanee sau moarte in patut, reprezinta decesul subit si inexplicabil al unui copil cu varsta de mai putin de un an. Sindromul mortii subite ar putea fi explicat in urma unor cercetari care au durat peste 30 de ani. De obicei, decesul apare…

- Un pasager aflat la bordul unui zbor al companiei United Airlines a surprins momentul in care zburau scantei din trenul de aterizare ale avionului, in capitala peruana, Lima. UA 855 se indrepta din Lima spre Houston, Texas, cand a trebuit sa aterizeze de urgența din cauza unor probleme tehnice. Acesta…