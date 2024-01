Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt ore de audieri, Cornel Dinicu și doi administratori ai Fermei Dacilor au fost reținuți, marți. La audieri, au mai fost aduși și primarul din Gura Vadului, fostul primar și un funcționar din instituție. Aceștia din urma au fost insa lasați liberi. Procurorii au verificat opt locații, Primaria…

- Informații halucinante despre modul in care au decurs lucrurile la Ferma Dacilor. Dupa ce toata lumea s-a intrebat cum Cornel Dinica a reușit sa scape de controale timp de trei ani, acum s-a descoperit ca el ar fi cumparat tacerea ISU Prahova cu sticle de vin și mese la restaurant.

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- O tragedie uriasa a lovit tara in ziua de Craciun: sase oameni au murit si doi sunt de negasit dupa un incendiu urias izbucnit in celebra pensiune turistica Ferma Dacilor din Tohani. Printre victime ar fi, potrivit informatiilor de pana acum, trei copii. Complexul, care se intinde pe 40 de hectare,…

- Incendiul de la Ferma Dacilor din Prahova scoate la iveala detalii șocante! 5 persoane și-au pierdut viața, printre care și fiul de 9 ani al patronului locației, Cornel Dinicu. 3 persoane sunt date in continuare disparute, insa autoritațile au precizat ca sunt șanse minime ca acestea sa mai fie in viața.…

- Cornel Dinicu este de negasit! Apropiații acestuia sunt de parere ca acesta a murit in timpul incendiului. Ipoteza apropiaților este intarita de faptul ca acesta nu a raspuns la telefon pana la acest moment. In prezent, pompierii fac demersuri pentru a da de urma celor doua persoane disparute. Printre…

- Șase trupuri carbonizate, inclusiv cel al unui copil, au fost gasite de catre salvatori in pensiunea Ferma Dacilor, care a luat foc in localitatea Tohani , din judetul Prahova. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute inițial. La ora transmiterii acestei stiri continua…