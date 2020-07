Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,2 milioane de aplicari pentru locuri de munca au fost inregistrate in luna iunie pe una dintre platformele de recrutare online, cu 35% peste nivelul atins in aceeasi perioada a anului trecut. Conform datelor centralizate de eJobs Romania, pe parcursul perioadei analizate, cele mai multe aplicari…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federatia Patronala Petrol si Gaze si Confederatia Patronala Concordia organizeaza la Constanta, in data de 7 iulie 2020 dezbaterea "Pactul pentru munca. Reconstruim Romania", potrivit Agerpres.Evenimentul va avea loc la Universitatea…

- Romfilatelia introduce in circulatie, luni, 15 iunie, emisiunea de marci postale „Mihai Eminescu, poet al credintei neamului romanesc” . Referirile la el sunt insa raportate masiv ca fiind spam de același grup antiromanesc care acum doi ani raporta cinstirea memoriei lui Avram Iancu la Carei. Potrivit…

- (P) IELTS se numara printre cele mai populare teste de engleza din lume. El este de doua tipuri, pentru evaluarea pregatirii academice și generale. Aplicanții au nevoie de testul de primul tip pentru a da dovada ca sunt capabili sa urmeze studiile universitare in limba engleza. Acesta de desfașoara…

- Primarii municipiilor Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara sunt invitati luni sa discute cu ministrul Mediului, Costel Alexe, planurile si calendarul de masuri pe care le vor lua pentru a limita emisiile de dioxid de azot (NO2), in conditiile in care Comisia Europeana a demarat joi procedura…

- CE deschide procedura de infringement impotriva Romaniei pentru poluare și da autoritaților 4 luni ca sa remedieze deficientele Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor…

- Aplicatia de inchiriere de apartamente – Milluu, extinde initiativa #LocuintePentruMedici in Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Constanta, prin care pune gratuit la dispozitia medicilor si personalului sanitar aflat in linia intai in lupta cu COVID-19, apartamente si garsoniere in care acestia…

