- Dragostea pluteste in aer pentru Brigitte si Florin Pastrama. Cei doi indragostiti vor ca in viitor familia lor sa se mareasca, drept pentru care nu renunta nicio clipa la acest gand. Sotul frumoasei brunete a dezvaluit la "Rai da' buni" faptul ca el si partenera lui de viata sunt nerabdatori ca rodul…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat statul roman in urma plangerii unei femei, victima a violentei domestice. Statul roman trebuie sa-i plateasca victimei, Gina Aurelia Buturuga, despagubiri de 10.000 de euro.

- Fiecare persoana are motivele ei pentru a decide ca vrea sa divorțeze. Ei bine, o femeie din India a depus actele la primarie, satula de faptul ca soțul ei pur și simplu miroase ingrozitor. Tanara spune ca partenerul ei certat cu sapunul face baie doar o data la 10 zile, așa ca a pus piciorul in prag…

- O femeie, din comuna gorjeana Glogova, și-a salvat vecina de soțul violent. Polițiști din cadrul Secției 3 Politiei Rurala Motru au fost sesizati luni de o femeie, de 45 de ani, din comuna Glogova, cu privire la faptul ca in urma cu o zi, in timp ce se afla la domiciliu, a fost amenintata cu acte de…

- Doi romani, o femeie și un barbat, au fost gasiți morți intr-o casa din Italia. Dubla crima a fost comisa in centrul istoric din Ceglie Messapica, localitate din sudul Peninsulei. Pe scarile din fața casei a fost gasit trupul romancei, plin de sange. In locuința a fost gasit cadavrul barbatului, zacand…

- O femeie in varsta de aproximativ 43 de ani a murit, iar un barbat și trei copii au fost raniți intr-un accident care a avut loc, vineri seara, pe un drum județean, in localitatea Tomulești, din Giurgiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care a fost implicata o singura…

- Un caz înfiorator, care aminteste de filmele cu mafioti, s-a petrecut la finalul anului 2019 în comuna galateana Buciumeni. Potrivit unor surse judiciare, o femeie de 32 de ani din localitate este acuzata ca, împreuna cu doi complici pe care i-a platit, si-ar fi ucis sotul, un…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Rurale Feldioara au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 35 ani din localitatea Tarlungeni, Brașov. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 14 decembrie 2019, in timp ce se aflau la domiciliul comun…