UPDATE 19:20 – Politia britanica a impuscat un barbat, vineri, dupa ce mai multe persoane au fost injunghiate, in zona Podului Londrei, din centrul capitalei britanice. „Un barbat a fost impuscat”, a anuntat Politia. „Ca masura de precautie, raspundem, in prezent, incidentului, ca si cum ar avea legatura cu terorismul”, a adaugat Politia britanica, dupa ce a intervenit, in jurul orei locale 14:00, la un incident petrecut aproape de London Bridge. Seful Departamentului antiterorism din Marea Britanie a precizat ca suspecul a decedat la locul incidentului, dupa ce a fost impuscat de politisti. El…