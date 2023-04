Stiri pe aceeasi tema

- Ce amenda primești, daca iți ameninți vecinii cu moartea. Scandal la Aiud, din cauza unor copii care jucau fotbal intre blocuri Un barbat din Aiud a primit o amenda penala de 2400 de lei, dupa ce și-a amenințat vecinii cu moartea. Totul a pornit de la mai mulți copii care faceau galagie, in timp ce…

- Doi consilieri locali ai Sectorului 1 au declarat sub semnatura privata ca hotararea de CL privind aprobarea bugetului local, transmisa prefectului de București pentru avizare, este in conformitate cu cea adoptata de consilieri in șendința de consiliu local. Și tocmai aici este problema, deoarece…

- SCANDAL din cauza unei antene GSM, intr-un cartier din Alba Iulia: Zeci de persoane vor protesta fața de instalarea ei, la Primarie SCANDAL din cauza unei antene GSM, intr-un cartier din Alba Iulia: Zeci de persoane vor protesta fața de instalarea ei, la Primarie Cateva zeci de persoane din cartierul…

- Constructorul german se confrunta, in acest moment, cu un scandal de corupție care ar putea avea mari consecințe. Potrivit publicației germane Bild, doi angajați ai uzinei Mercedes-Benz din Sindelfingen, Germania, au fost acuzați de luare de mita. Deocamdata, nu se cunoaște suma șpagilor luate de cei…

- Scandal monstru la sediul PSD Cluj! Vineri dupa dupa-amiaza, consilierul local Anca Ciubancan a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj cu leziuni grave. Se pare ca altercațiile ar fi avut loc chiar intre femeile din PSD Cluj, dupa ce Ciubancan le-ar fi cerut unor colege sa-i deschida poarta cu telecomanda.Consilierul…

- Clubul UTA a publicat azi decizia definitiva data de Inalta Curte de Casație și Justiție. Dupa patru ani de instanțe, suporterilor Politehnicii, care au primit dreptate de la CNCD, le-a fost respinsa acțiunea comuna in civil dupa meciul cu scandal de la Șiria, din 2018. Fanii au reclamat ca nu au fost…

- Oana Roman incepe un scandal cu propria sora! Celebra fosta prezentatoare de TV nu trece deloc printr-o perioada buna. Fanii sai știu de problemele de sanatate ale mamei sale, de situația grea din viața sentimentala, iar acum au ramas șocați sa auda despre inceputul unui razboi cu Catinca. Ce a spus…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Florin Lixandru, a confirmat miercuri, ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru. „Momentan sunt pe functie, dar nu am nicio atributie. Eu aveam atributii pe invatamant preuniversitar si pe relatia cu Parlamentul si s-a abrogat ordinul prin…