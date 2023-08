Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a organizat o petrecere spectaculoasa pentru fiica ei, Zenayda. Fetița fostei prezentatoare TV a implinit 5 ani pe 3 august, iar vineri a avut parte o zi de naștere plina de surpriza.Adelina Pestrițu a reușit sa organizeze și in acest an o petrecere inedita pentru unica ei fiica. Tema…

- Ozana Barabancea este hotarata sa faca schimbari majore in viața ei, iar acum a inceput cu alimentația. Artista face eforturi considerabile ca sa arate perfect și este un exemplu pentru toți oamenii care au nevoie de o doza de motivație in viața lor. Vedeta s-a apucat de sport și a facut schimbari majore.

- Adele a uimit o lume intreaga, in momentul in care a aparut supla. Fanii au fost de-a dreptul șocați de schimbare și, bineințeles, foarte multa lume s-a intrebat cum a reușit. Se pare ca dieta sirtfood ar fi raspunsul.

- Ea este vedeta din Romania care a slabit zeci de kilograme in doar cateva luni. Deși drumul pe care a trebuit sa-l urmeze nu a fost ușor, a reușit sa iși atinga visul. Acum, are 51 de kilograme și susține ca schimbarile pe care le-a facut au ajutat-o sa se iubeasca mai mult, aspect care […] The post…

- Emilia Ghinescu a ajuns la 45 de kilograme, iar artista marturisește ca este foarte mandra de performanța pe care a reușit sa o faca. In exclusivitate pentru Antena Stars, interpreta de muzica populara a vorbit despre motivul pentru care și-a dorit sa slabeasca atat de mult. Iata ce declarații a facut…

- La varsta de 61 de ani, Florin Busuioc a reușit sa piarda 15 kilograme și iși propune sa mai slabeasca tot atat. Vedeta de la PRO TV a dezvaluit metoda prin care a scapat de kilogramele in plus și dieta pe care a adoptat-o.In urma dificultaților de sanatate cu care s-a confruntat, Florin Busuioc…

- La 76 de ani, Petre Roman arata și se simte excelent! Are un stil de viața pe care il pot invidia și cei care au pe jumatatea varstei lui. Petre Roman a fost mereu un barbat șarmant (nu degeaba s-au scris bancuri pe seama lui! cu APACA și altele…), insa viața lui a batut mereu imaginația femeilor care…