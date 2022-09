Cati ucraineni au intrat miercuri in Romania. Anuntul Politiei de Frontiera

Cati ucraineni au intrat miercuri in Romania. Anuntul Politiei…

In data de 21.09.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 163.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 45.300 mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania, au fost 80.354 de persoane, dintre care 10.044 de cetateni ucraineni in crestere cu 19 fata de ziua precedenta . Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 perioada pre conflict , pana la data de 21.09. ...