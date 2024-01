Câți tineri români vor putea să călătorească gratuit în Europa cu permise DiscoverEU Aproape 2.000 de tineri romani vor putea sa calatoreasca gratuit in Europa in principal cu trenul, in perioada martie 2024-mai 2025, folosind permisele DiscoverEU. Concret, este vorba de 1974 de tineri romani care s-au inscris in acest program in cadrul rundei de inscrieri DiscoverEU din luna octombrie 2023 și ale caror cereri au fost aprobate. In total, peste 11 600 de tineri romani au primit de-a lungul timpului un astfel de permis de calatorie. „DiscoverEU este o ocazie unica de a realiza o calatorie de neuitat in intreaga Europa, unde fiecare escala creeaza noi legaturi intre oameni si scoate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

