Câţi români primesc ajutoare sociale de la stat A fost publicat numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul social. Datele arata ca peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat , cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj , Bacau si Buzau. In urma cu un an, peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat. Cei mai mulți beneficiari se numara Dolj, acolo unde peste 10.000 de persoane au primit ajutor social, umat de Teleorman si de Buzau. La polul opus se afla, potrivit acelorasi date, Capitala – pana in 250 de beneficiari, urmata de judetele Ilfov si Timis, scrie Observator. Un asistat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

