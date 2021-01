Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane fața de perioada similara din anul anterior, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Începând din luna iunie 2020, în fiecare luna numarul deceselor a fost mai…

- Prima persoana din Elveția care s-a vaccinat impotriva coronavirusului a murit, conform oficialilor cantonului Lucerna. Aceștia, care au anunțat ca femeia a primit vaccinul Pfizer/BioNTech, nu au precizat daca decesul a avut legatura cu vaccinul. UPDATE- Cauza decesului Agenția elvețiana pentru produse…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Romania a inregistrat in octombrie 2020 cel mai mare numar de decese din a zecea luna a anului din ultimele decenii, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica (INS) privind mișcarea naturala a populației. Datele sugereaza ca octombrie a fost a cincea luna la rand in care in…

- Vaccinul Moderna impotriva Covid-19 a produs anticorpi care au persistat la 90 de zile dupa vaccinare, o veste buna, deoarece autorizarea sa este analizata in mai multe țari, potrivit studiului a 34 de participanți de la inceputul studiilor clinice, publicat joi in New England Journal of Medicine și…

- Principalul expert in boli infectioase din SUA, Anthony Fauci, a spus ca datele pozitive despre al doilea vaccin Covid-19 ar putea veni rapid. Predictia sa vine dupa anuntul privind eficienta de peste 90% a vaccinului produs de Pfizer si BioNTech, potrivit HotNews. Antony Fauci a dezvaluit miercuri,…

- La solicitarea HotNews.ro , Institutul Național de Statistica a transmis numarul deceselor pe cauze de deces in primele 8 luni din 2019 și 2020. Cifrele seci arata ca anul acesta am avut, pana la finele lui august, mai puține decese decat anul trecut. Din luna martie 2020 incoace, luna de luna, decesele…

- La solicitarea HotNews.ro, Institutul Național de Statistica ne-a transmis numarul deceselor pe cauze de deces în primele 8 luni din 2019 și 2020. Cifrele seci arata ca anul acesta am avut mai puține decese decât anul trecut. Din luna martie 2020 încoace, luna de luna, decesele cauzate…