- Romania are in jur de 1,8 milioane de persoane care au trecut prin boala COVID, insa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila este de parere ca numarul lor este mult mai mare. Potrivit medicului, probabil sunt aproximativ 10 milioane de romani care s-au infectat cu COVID, plus persoane vaccinate. “Mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul cinci al pandemiei, ca el este adeptul mentinerii scolilor deschise. Medicul a mai precizat ca vor fi discuții cu colegii din zona de sanatate si cei din educatie, astfel incat sa se poata lua ”decizii echilibrate” in privinta…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a elaborat 3 posibile scenarii – optimist, mediu și pesimist – pentru evoluția valului 5 al pandemiei de COVID-19 in Romania. Sefa Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor (CNSCB), medicul Adriana Pistol, a declarat miercuri ca este…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca durata carantinei si a izolarii pentru persoanele bolnave de COVID va fi redusa la 10 zile, la fel ca in multe tari din UE. ‘Vom rezolva in aceste zile durata carantinei si a izolarii. Va fi si in Romania doar de 10 zile, la fel cum este in marea majoritate…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, impreuna cu dr. Adriana Pistol, șeful Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile au susținut astazi, 29 decembrie 2021, o conferința de presa, astazi, pe tema Planului de masuri pentru gestionarea valului cinci al pandemiei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…

