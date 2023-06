Câți români au acces la conexiunea 5G Peste 730.000 de utilizatori din Romania au la dispoziție conexiunea 5G, la nivelul intregii țari existand peste 1.200 de statii de baza cu aceasta tehnologie, dupa cum a declarat Cristin Popa, director executiv Monitorizare si Control in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). ANCOM a conceput, in urma cu un an, un ghid, care este public, pentru autoritatile locale și in care sunt specificate elementele principale pe care trebuie sa le aiba in vedere acestea in momentul in care vor sa dezvolte un astfel de proiect. “Din punct de vedere tehnic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

