Câți români aleg să meargă în Grecia cu avionul, în detrimentul mașinii personale Turistii romani prefera in 2023, in proportie de peste 88%, sa calatoreasca cu avionul in Grecia, in detrimentul deplasarilor cu masina personala. In primele 5 luni ale acestui an, cei mai hotarati iubitori de vacante in Grecia au fost familistii, care au ales sa-si rezerve biletele de avion cu minimum 4 luni in avans si calatoresc insotiti de cel putin un copil, concluzie care reiese din media rezervarilor online inregistrate de compania aeriana romaneasca Animawings. ”In mai putin de 2 ore ajungi acum din Bucuresti in cele mai iubite destinatii din Grecia, motiv pentru care romanii prefera in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

